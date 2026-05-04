俳優の堀田真由さんは5月4日、自身のInstagramを更新。金髪マッシュボブヘアに鼻ピアスをつけた姿を披露しました。【写真】堀田真由、“人生初”の鼻ピ姿「鼻ピも似合っちゃう真由ちゃんさすがすぎる」堀田さんは「岸辺露伴は動かない シリーズ最新作【泉京香は黙らない】新人漫画家 西恩ミカを演じております 本日よる9時30〜NHK総合 みてね〜 人生初の鼻ピ」とつづり、5枚の写真を投稿。金髪マッシュボブヘアに“人生初”という