◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 11-8 広島(4日、横浜スタジアム)DeNAは2試合連続2桁得点をマークし勝利しました。前日3日ヤクルト戦で12得点を挙げた打線がこの日も力を発揮。4点を追う2回に広島先発・大瀬良大地投手から5安打を集め同点に追いつきます。さらに3回には勝又温史選手と蝦名達夫選手のタイムリーで2点勝ち越しに成功。続く4回は勝又選手の2打席連続タイムリー、蝦名選手の第1号2ランなどで5点を挙げ、4回まで早くも13安