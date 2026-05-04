◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 11-8 広島(4日、横浜スタジアム)広島は投手陣が崩れ2連敗となりました。前日3日の中日戦が雨天中止となって迎えたこの試合、初回に坂倉将吾選手の4号満塁ホームランでいきなり4点を先制しました。しかし先発の大瀬良大地投手が苦戦。2回に5安打を集められて4失点で同点とされると、3回にも2本のタイムリーを浴び、3回途中6失点でマウンドを降りました。2番手・辻大雅投手も回またぎの4回に5失点し、4回