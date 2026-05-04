大阪府和泉市で母親と娘が殺害された事件。逮捕された男は事件当日、自転車で移動していたことがわかりました。 捜査員に連れられて警察車両に乗り込む男。5月1日、男が大阪府堺市の自宅から任意同行を求められた際の映像です。 逮捕された杉平輝幸容疑者（51）は4月8日、和泉市の集合住宅の一室で元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（41）の首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。 杉平容疑者の
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