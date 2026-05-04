フジテレビ系「バカリゲム」が３日に放送された。ゲーム好きのバカリズムがゲストを招き、最新ゲームをプレイしながらトークを繰り広げていくバラエティー。この日のゲストはケンドーコバヤシ。ケンコバは、バカリズムから１月の結婚発表を祝福されると「やっぱり、ちょっと。奥さん、家内、嫁、ワイフ、妻、カミさん？どれでいいの？」と愛妻の呼び方に困りながら照れ笑いした。バカリズムは「僕はもう…。その論争って、