石川県七尾市で１０００年以上続く能登最大の春祭り「青柏祭（せいはくさい）」の曳山（ひきやま）行事が４日に行われ、高さ約１２メートル、重さ約２０トンの巨大な山車「でか山」３台が五穀豊穣（ほうじょう）を願って練り歩いた。山車は、江戸城大奥、本能寺の変など歴史を描いた人形や色彩豊かな幕で壮大に飾られている。見物客らも飛び入りで引き手に加わり、「エンヤー」と掛け声をあげていた。３台が市内の大地主（お