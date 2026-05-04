柔道男子６６キロ級で、五輪２連覇王者の阿部一二三（パーク２４）が４日、都内で行われた世界選手権（１０月、バクー）の日本代表会見に出席し、「五輪３連覇をするには、この世界選手権は取らないといけない。自分の柔道を出して、一番のピーキングを持ってこられるようにしたい」と覚悟をにじませた。気持ちは昂ぶっている。２日は、井上尚弥と中谷潤人が対戦したボクシング４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ