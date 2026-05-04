気になる疑問やニュースの「ナゼ」を解き明かす「どうなの？」。4月22日に発生した岩手・大槌町の山林火災について、町は発生から11日目の2日、延焼の恐れがなくなったとする「鎮圧」を宣言しました。そんな中で拡散された、ある「真偽不明の投稿」について扱います。発生5日目の4月26日、Xには「三陸が狙われているとしか考えられない。恐ろしい陰謀が隠れているようだ」などのコメントと共に、森の中で車から火がまかれる動画が