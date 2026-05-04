孤立した池に住む魚は、どこから来ているのか。総合研究大学院大学統合進化科学研究センター教授の渡辺佑基さんは「人の手によって放流された例もあろうが、それでは説明のつかぬ山奥の池の魚も無数にいる。有力な説は鳥が運んでいるというものだ」という――。※本稿は、渡辺佑基『鳥は飛びながら眠る』（中公新書）の一部を再編集したものです。■孤立した池に魚がいるのはなぜか魚の多くは子育てをせず、夥しい卵を産みっぱなし