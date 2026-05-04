【モデルプレス＝2026/05/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの音嶋莉沙が5月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】27歳イコラブメンバー「お姫様みたい」ミニスカ姿で美脚スラリ◆音嶋莉沙、グレーミニスカ姿で美脚スラリ音嶋は「対面お話会ありがとう みんなの笑顔に癒された」とつづり、写真を投稿。ポニーテールのヘアスタイルで、首元に大きなグレーのリボンが付い