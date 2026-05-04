◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が今季初登板、初先発で初回、走者を出しながら無失点に抑えた。初回、まずは先頭・丸山にフォークを右前へ運ばれたが、２番・サンタナを１５１キロ直球で右飛。３番・鈴木叶を二飛。４番・内山には四球を与えて２死一、二塁。５番・武岡をフォークで空振り三振。フッと息を吐いて、笑顔をこぼしながらベンチへ歩いた。戸郷は今季、オープン戦３