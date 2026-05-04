◆第２６回名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（５月４日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル、重）ゴールデンウィークで注目のダートグレード競走は１２頭立て（ＪＲＡ５、名古屋４、他地区３）で行われ、１番人気のアウトレンジ（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）が押し切って重賞３勝目を飾った。松山弘平騎手は同レース初勝利。大久保調教師はチュウワウィザードで制した２０１８年以来、８年ぶりの制覇となった。勝