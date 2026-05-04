大興安嶺地区の漠河市で寒冷地試験を行う車。（２０２５年１２月８日撮影、漠河＝新華社配信）【新華社ハルビン5月4日】中国黒竜江省の大興安嶺地区では春になっても、一部地域が雪や氷が解けずに残っている。同地区工業・情報化局の屈暁（くつ・ぎょう）3級調研員は大興安嶺について「中国最北かつ最高緯度に位置し、冬は長く、結氷期は200日余りに及ぶ。自動車や航空機、電力など重要設備・施設の天然の寒冷地試験場であり、