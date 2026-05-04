前線を伴う低気圧の影響で、関東地方ではけさ、雨や風が強まっていましたが、成田空港では3便が強風のため別の空港に着陸する対応をとりました。前線を伴った低気圧の影響で、関東地方ではけさ、雨や風が強まっていましたが、成田空港では強風で着陸を一旦取りやめ、再上昇する「ゴーアラウンド」が相次いでいました。成田空港によりますと、あわせて3便が強風のため成田空港に着陸できず、羽田空港など別の国内の空港に向かう対応