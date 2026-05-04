駐車時の「据え切り」なんでダメ？決められたスペースにクルマを納める「駐車」は、初心者からベテランまで苦手意識を持つ人が多い操作のひとつです。特に日本の狭い道路事情では、何度も切り返しが必要な場面も多く、ついついやってしまいがちなのが、停止したままハンドルを回す「据え切り」です。【画像】それやっちゃダメ！ これが「クルマが傷むNG行為」です！（19枚）なぜ据え切りがいけないのか。現役整備士のT氏に話