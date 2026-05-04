先月（4月）、SVリーグを12位で終えた、バレーボール女子岡山シーガルズの「ファン感謝会」が今月（5月）2日、岡山県赤磐市で開かれました。 【写真を見る】岡山シーガルズのファン感謝祭レシーブやアタックなどの体験会でファンと交流「感謝を力に変え、さらなる高みを目指す」 岡山シーガルズの選手らが、チームへの応援や支援に感謝を伝えるとともに次のシーズンも