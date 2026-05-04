大谷翔平選手の次回登板は二刀流出場となりそうです。明日日本時間5日からはじまるアストロズとの3連戦の第2戦の先発予定は大谷選手。前回登板の同4月29日のマーリンズ戦で、6回104球、被安打5、9奪三振、与四死球4、2失点と好投しますが、打線の援護がなく今季初黒星。今季は5戦2勝1敗、防御率0.60の成績です。前回含め2度の投手専念となった大谷選手。中6日で行われる次戦についてロバーツ監督が「まだ決めてはいないが、私の今