突風にあおられたか。淡路島で自転車に乗っていた男性が転倒し、意識不明の重体です。 5月4日午前8時半前、兵庫県洲本市由良の県道で「交通事故ではないか」と通行人から警察に通報がありました。 警察によりますと、自転車で県道を南に下っていた男性（58）が転倒し、頭を強く打ちました。 男性は病院に運ばれましたが意識不明の重体です。 男性は東京から訪れていて、妻と友人ら、あわせて4人で自転車で淡路島を一