「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神は逆転負けで連勝は２でストップ。中日戦の開幕からの連勝も６で止まった。今季初先発の門別が誤算だった。３点の援護をもらった直後の初回、カリステ、福永の連打であっさり失点。さらに無死一、二塁から細川に右翼席へ３ランを被弾した。１死からボスラーに二塁打を浴びたところで、藤川監督が今季初めてマウンドへ。厳しい表情で言葉を送った。その後は粘っていたが、