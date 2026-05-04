警察によりますと、愛知県豊橋市のアパートで男が立てこもっているということです。【映像】男が立てこもっているアパート周辺の様子午後3時すぎ、アパートの付近で盗難されたとみられる車が見つかり、近くにいた男に警察が職務質問をしようとしたところアパートの部屋の中に入り、出てこなくなったということです。午後5時半ごろこの部屋に警察が入り、男とみられる人物が出ていく様子が確認されましたが、詳しい情報はまだ