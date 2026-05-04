全日本スキー連盟（ＳＡＪ）は４月２８日、都内でシーズン表彰式「ＳＮＯＷＡＷＡＲＤ２０２６」を開催。ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉がデコルテ＆肩の部分の透け感が美しいドレス姿で登場するなど、雪上とは印象が一変するドレスやスーツ姿で登場した。会場をどよめかせたのは、スノーボード女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルの村瀬心椛。胸