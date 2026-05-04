5月4日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、中東情勢について意見を交わした。 イランに親近感をもたせようとする謀略 寺島アナ「日本のタンカーがイランの許可を得てホルムズ海峡を通過した一件がありました。イラン