【モデルプレス＝2026/05/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月3日、自身のInstagramを更新。参加イベントのオフショットを公開し、話題となっている。【写真】指原プロデュース28歳美女「透明感ハンパない」美脚輝くミニスカコーデ◆大谷映美里、スラリ美脚披露大谷は「かわいい？」「リアルお話し会 ありがとうございました 近くで会えるこの時間が大好き〜！ 優しくていつもキュ