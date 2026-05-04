【モデルプレス＝2026/05/04】モデルの平子理沙が5月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのモノトーンスタイルを披露し、話題となっている。【写真】55歳モデル「脚長すぎ」ミニスカから美脚スラリ◆平子理沙、ミニスカートから美脚スラリ平子は「ずっと欲しかったCHANEL 25 SMAL L」とつづり、写真を投稿。屋外で撮影された写真では、黒の鞄を肩にかけ、ジャケットの裾からはレースをチラ見せ。同色のミニスカートとショー