タレントのほしのあきさん（49）が2026年4月29日、自身のインスタグラムを更新。黒いノースリーブのミニワンピ姿を披露した。夫は、日本中央競馬会所属の騎手・三浦皇成さん（36）。くるりと回って笑顔ほしのさんは、黒いノースリーブのミニワンピ姿で、笑顔をみせる動画を投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、スカート部分がフリルデザインになった黒いノースリーブの超ミニワンピースを着用。くるりと回って笑顔をみ