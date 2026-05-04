行方不明になっている広島・福山市の藤田博子さん(76)岡山県警提供 ゴールデンウィークに岡山県美作市の宿泊施設を訪れていた広島県の女性が行方不明になっています。 行方が分からなくなっているのは広島県福山市の藤田博子さん（76）です。 警察によりますと、藤田さんは5月1日から家族とともに美作市湯郷の宿泊施設を訪れ、1日の午後9時ごろ姿が確認されたのを最後に、行方が分からなくなりました。