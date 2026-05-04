GWの過ごし方の変化 Job総研調べ｢2026年 GWの実態調査｣ 2026年のゴールデンウィークをどのように過ごすのか、民間の調査機関「Job総研」が20代から50代の約400人を対象にアンケート調査しました。 「物価高」の影響で過ごし方に変化があるかを聞いたところ「とても変化がある」「変化がある」「どちらかといえば変化がある」と答えた人があわせて6割近くになりました。 変化があると答えた人にその