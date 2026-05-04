ユーロ圏投資家信頼感（5月）は－１６．４（前回－１９．２、予想－２２．０） センティックス調査のユーロ圏投資家信頼感は-16.4と前回の-19.2から改善した。市場予想-22.0から予想外の強い結果だった。期待指数も改善を示し、前月の -15.5から5月には -11.3 に上昇した。一方、現況指数は4月の -22.8 から-21.5 へとわずかな改善にとどまった。改善はみられるものの、センティックスは「両指