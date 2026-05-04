便利食材「ちくわ」の可能性が広がる 何か1品ほしいときに役立つ「ちくわ」。そのまま食べてもおいしいですが、そこに“カリカリ感”を加えて、いつもと違う食感を楽しんでみませんか？ 冷めてもおいしい！お酒が進む味 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 子どもにも大人にも好評のカレー味マスタードがアクセントにチーズでカリカリ感アップ プリッとしたちくわの食感に、パン粉やチーズ