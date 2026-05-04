Ｊ３福島の元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）が、昨季まで所属した東海社会人リーグ1部のアトレチコ鈴鹿のユニホームスポンサーを務めることになった。４日、鈴鹿は２０２６年シーズンのユニフォームスポンサーを発表。カズは鈴鹿を通じ「今回スポンサーを務めさせていただいたのは、アトレチコ鈴鹿クラブが鈴鹿市、そして三重県の皆さまにより一層愛され、応援されるクラブへと発展していくこと、そしてJFL昇格、三重県初のJリー