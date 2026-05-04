大阪・泉大津フェニックスでの野外音楽フェス「OTODAMA'26」は4日、あす5日公演を開催すると発表した。きょう4日公演は中止していた。4日公演は3日夜の暴風雨の影響で、施工物が激しく損傷したとし、中止が発表されていた。5日公演については、フェスの公式SNSなどを通じ「本日残念ながら中止としましたOTODAMA'26ですが、明日5月5日は予定通り開催といたします」と報告した。なお。「昨晩の悪天候による影響で演出部分な