JR四国本社ビルのロゴ＝高松市JR四国は4日、海上の強風の影響により、瀬戸大橋線の児島（岡山）―宇多津（香川）間の上下線で一時運転を見合わせた。風が収まったとして同日午後1時20分に運転を再開したが、約6300人に影響が出た。JR四国によると、岡山と高知を結ぶ特急南風や快速マリンライナー、観光列車など計48本が運休や部分運休となった。また特急など上下計4本で最大約2時間20分の遅れが出た。