■これまでのあらすじ義実家で家事の手伝いをしている妻。桜が開花して義母から「花見をしたい」と言われるが、妻は「今年は遠慮したい」と告げる。夫は「去年も楽しくやっただろう」と妻を責めるものの、妻は義母から受けた過去の仕打ちを忘れることはなかった。義母は体が弱く、夫は子どものころから家事を手伝っていたと聞いています。そんな優しい夫を見て、私も義母と仲良くできたらいいなと思っていたのですが…。去年、家族