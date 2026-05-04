野外ライブイベント『OTODAMA'26』（大阪・泉大津フェニックス）は4日、SNSを更新し、あす5日の公演を開催することを発表した。【画像】『OTODAMA'26』4日公演中止を発表全文＆予定されていたライブのタイムスケジュール発表された文書では「「OTODAMA'26」5月5日開催のお知らせ」と題し、「本日残念ながら中止としましたOTODAMA'26ですが、明日5月5日は予定通り開催といたします」と発表。「昨晩の悪天候による影響で演出部分