4日午後、外国為替市場で円相場が一時、急騰しました。4日の外国為替市場で1ドル＝157円20銭台だった円相場は、午後1時前、一気に155円台後半まで円高に進みました。先週4月30日（木）には政府・日銀が為替介入を行い、翌朝には、財務省の三村財務官が連休中のさらなる介入を示唆する発言もしています。4日の急騰について専門家からは、値の動き方から介入の可能性を指摘する声もあれば、間を置かず156円台後半に値を戻したことか