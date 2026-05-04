イラン軍事当局は4日、ホルムズ海峡にアメリカ軍が近付けば攻撃すると警告しました。アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡で足止めされている船舶の「脱出を支援する」と表明したことを受けイランの軍事当局は4日、声明を出しイランがホルムズ海峡を管理しておりすべての船舶の安全の通航はイランとの調整が必要だと強調しました。そのうえでイランは「侵略に対し備えは万全で、アメリカ軍がホルムズ海峡に接近し侵入しようとす