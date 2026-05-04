パンチョは、2026年5月5日に「スパゲッティーのパンチョ 五反田店」を新たにオープン。5月7日までの3日間で、オープニングキャンペーンを実施します。オープニングキャンペーン後もトッピング特典が続くパンチョの理念は、「改めてナポリタンはうまいと言わせたい」。自慢の極太麺は前日に茹で置きして程よく水分を吸わせておくことで、ソースと絶妙に絡むように仕上がり、毎日お店で手作りしているソースは唯一無二の味わいです。