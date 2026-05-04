妙高市にスキージャンプでオリンピックを目指す兄弟がいます。6人兄弟の大家族で育った2人。2歳年上の兄に勝ちたい弟と、弟の憧れでいたい兄。競い合いながら成長を続ける2人の挑戦を追いました。 ずらりと並ぶトロフィーやメダルたち 棚を埋め尽くす“メダル”や“トロフィー”スキージャンプやクロスカントリーの大会で獲得したものです。【兄・野呂悠惺選手】「石打のジャンプ大会で最長