東京ドーム５万5000人即日完売。WBA•WBC•IBF•WBO４団体世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12R「井上尚弥vs.中谷潤人」やがて伝説と呼ばれる日――と位置づけ、無敗同士の闘いに、ボクシングの魅力、本物の凄さを目の当たりにした。結果は12R判定で井上選手が勝利したが、お互いが強いファイティングスピリットと高いテクニックを発揮し、試合を通じて常にアラート感と緊張感を感じた。 終わ