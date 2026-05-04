【動画】菊池風磨・寺西拓人の“同期”ならではの空気感が「激エモ」と話題 timelesz公式Instagramでは、菊池風磨と寺西拓人によるユニット曲の“Lyric Video”を公開した。 ■「エモい」と話題！菊池風磨＆寺西拓人「half & half」 公式Instagramでは、「half & halfLyric Video」とビデオカメラの絵文字を添えて菊池風磨と寺西拓人によるユニット曲「half & half」の動画を投稿した。 4月29日に新体制2作