【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』への出演でも注目を集めたボーイズグループ・NAZE（ネイズ）は、5月4日18時に各音楽配信サイトを通じてデビューミニアルバム『NAZE』を配信リリースしてデビュー。あわせて、タイトル曲「People Talk」のMVも公開された。 ■“とにかく幸せな瞬間”をテーマにした、タイトル曲「People Talk」 タイ