2026年5月3日、韓国メディア・京郷新聞は、韓国の若者の間で宗教離れが進み、20代の約4人に3人が無宗教であることが分かったと報じた。韓国の調査機関・韓国ギャラップが発表した報告書「韓国人の宗教 1983〜2025」で、韓国の成人のうち「信仰している宗教がある」と答えた人は40％にとどまった。内訳はプロテスタント18％、仏教16％、カトリック6％となっている。年齢別では、若い世代ほど宗教離れが顕著で、20代では約4人に3人が