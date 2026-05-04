YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で、King Gnuのドラム・勢喜遊とベース・新井和輝が、アルゼンチン出身のポップデュオ"カトパコ"ことカトリエル＆パコ・アモロソ（CA7RIEL & Paco Amoroso）とコラボレーションする。きょう4日午後10時よりパフォーマンス動画がプレミア公開される。【動画】熱い！カトリエル＆パコ・アモロソ×King Gnu勢喜遊＆新井和輝のパフォーマンスカトリエル＆パコ・アモロソは、昨年、ケンドリ