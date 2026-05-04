ユーチューバー・ヒカル（34）が4日に公式X（旧ツイッター）を更新。炎上を恐れるあまり、本音で話さない有名人について私見を展開した。ヒカルは「いま有名人は本音で話すことを恐れているなにか迂闊にプライベートなことを話したり、自分の考えや想いを話すと悪意なく炎上してしまうリスクが高すぎて何気ない発言が仕事を失うことに直結している」とポスト。その上で「どんどんこれから綺麗事しか言えなくなっていく