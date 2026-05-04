テレビ朝日系の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内のチャレンジ枠で、月ごとに新番組を放送していく『バラバラマンスリー』（月〜木深2：45）より、5月に放送される3つの新番組が解禁された。【写真】メロい!?『イケメロパラダイス』出演者月曜に登場する『熊プロのイケメロパラダイス』は、“熊プロ”こと、紅しょうが・熊元プロレス待望の初単独冠番組。テーマはただひとつ、“イケメンに本気でメロつきたい”。