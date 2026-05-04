山陽新幹線の車両4日午後3時50分ごろ、兵庫県の山陽新幹線西明石―姫路間の架線にビニールが付着しているのを運転士が発見し、新大阪発鹿児島中央行きのさくら761号の運転を一時見合わせた。約20分後に運転を再開した。JR西日本によると、ビニールは取り除く前に風で飛んでいった。