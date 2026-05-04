「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）中日が会心の逆転勝ちで２連勝。３試合目の登板となったドラフト１位・中西聖輝投手が７回３安打３失点の力投で、プロ初勝利を挙げた。初回、安打と四死球で２死満塁のピンチを招くと、前川に走者一掃の３点二塁打。苦しい立ち上がりとなった。だが、直後の攻撃で味方が４点を返してリードを奪うと、二回以降は立ち直った。三回は１死一、二塁で大山と前川を連続三振。五回も