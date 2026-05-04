巨人の泉口友汰内野手（２６）が４日に出場選手に登録され、同日のヤクルト戦（東京ドーム）に「３番・遊撃」に先発出場する。この日から一軍に合流した泉口は早出打撃練習から姿を現し、その後も守備、打撃練習を通常通り行った。泉口は４月２１日の中日戦前の練習中、顔面に打球が直撃し長野市内の病院に救急搬送。搬送先の病院で「脳しんとう、顔面打撲、口腔内裂創」と診断され、脳しんとう特例措置の対象として出場選手