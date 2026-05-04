岸谷五朗・香夫妻の息子で実業家・インフルエンサーの岸谷蘭丸（２４）が４日、自身のユーチューブチャンネルを更新。ネット上の声に嫌悪感を示した。岸谷は１日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」に出演。「昔から石原慎太郎さんかっけー！って」と東京都知事になることが夢だと明かし注目を集めた。一方、ネット上では一部で岸谷の素質を疑問視する声もあがった。中には、両親を批判する書き込みもあり、岸谷は怒りを露わに