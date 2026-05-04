5月2日、明石家さんまが、ラジオ番組『ヤングタウン土曜日』（MBSラジオ）で、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀に言及した。休養を発表した日村を気遣ったが、“ある発言” が物議を醸している。日村は、4月28日に体調不良のため、当面の間、休養することを発表。コンビ、個人で多くのレギュラー番組を抱える日村の休養は、芸能界にも衝撃を与えたが、さんまはこの話題に言及した。「日村さんの所属事務所は、具体的な病